30 de agosto de 1909 (Rio) Vinda dos lados do sul, passou por esta cidade uma nuvem de gafanhotos,que foi vista durante 2 horas. (Berlim) O imperador Guilherme e a imperatriz Alexandra Victoria fizeram hontem um ''lunch'' em companhia do conde de Zeppelin. Depois disso, o imperador partiu para as manobras navaes que ahi se realisarão em setembro. (Roma) Os operarios ferreiros desta capital declararam-se em greve, pedindo um augmento de salário e uma diminuição diária de horas de trabalho. (Rio) Amigos e admiradores do dr. Assis Brasil offereceram-lhe hontem um almoço.