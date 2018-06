30 de dezembro de 1908

(Rio) O marechal Hermes da Fonseca, ministro da guerra, recebeu hontem um telegramma do sr. coronel Rondon dizendo que pretende installar, no dia 1 de janeiro próximo, a estação Barão de Capanema, na margem esquerda do rio Cravahy, sendo essa a sétima estação da linha telegraphica de Matto Grosso e a décima inaugurada, em um prazo de um anno e meio de serviço effectivo. (Rio) No paquete ''Fagundes Varella'' seguem para Corumbá quinhentos e tantos trabalhadores para a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.