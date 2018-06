30 de julho de 1909

(Bahia) O jornal Bahia diz que a situação política continua inabalável no seu posto de honra contra a candidatura de marechal Hermes à presidência da Republica. (Santos) Sei que no vapor nacional ''Sirio'' chegaram os apparelhos para o telegrapho Marconi, que vae ser installado no Monte Serrat. (Madrid) Telegrapham de Melilla que os marroquinos abandonaram varias posições estratégicas em conseqüência das ultimas perdas soffridas. Os serviços de prolongamento da Companhia Araraquara para Rio Preto prosseguem com muita presteza.