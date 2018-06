30 de outubro de 1907

(Rio) Brevemente ficará em exposição o panno de bocca do Theatro Municipal, pintado em Pariz pelo pintor Elyseu Visconti. Já estão praticamente terminadas as obras do ramal de Pitanguy, da E.F. Oeste de Minas. Annunciam de Curitiba a chegada dos primeiros immigrantes polacos espontâneos. O governo do Estado deu-lhes passagem na estrada de ferro e hospedagem. Estes immigrantes se destoam, pelas terras, mandadas adquirir por conta própria. São homens instruídos e guiados por um médico polaco que já esteve aqui.