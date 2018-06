30 mil caminhões multados pela CET

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) autuou mais de 30 mil caminhões desde 30 de junho, quando entrou em vigor a primeira medida que restringiu a circulação dos veículos pesados. Naquela data, foi aumentada de 25 para 100 quilômetros quadrados a Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC), região que engloba o centro expandido da capital e por onde os caminhões só podem circular das 21 às 5 horas. No dia 1º de agosto, foram os Veículos Urbanos de Carga (VUCs) que passaram a ter sua circulação restrita, das 10 às 16 horas, obedecendo rodízio de placas pares e ímpares. Quase todas as autuações aconteceram na região do centro expandido. Os agentes da CET multaram 27.018 veículos nesse período - número que engloba tanto os caminhões quanto os VUCs. Após a implantação das medidas, a equipe de fiscalização foi aumentada para 501 marronzinhos. O restante das multas aconteceu após 28 de julho, quando teve início o rodízio de caminhões nas vias que contornam o centro expandido, incluindo as Marginais do Tietê e do Pinheiros. Foram 3.648 autuações efetuadas pelos agentes da CET. Ainda não existe um levantamento das infrações detectadas pelos radares. O rodízio para caminhões é igual ao obedecido pelos automóveis. Um dia por semana, de acordo com o final da placa, eles têm a circulação proibida das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. Em comparação com datas equivalentes do ano passado, os índices de lentidão após o rodízio apresentaram melhora em grande parte do dia, incluindo os horários de pico. Segundo o secretário dos Transportes, Alexandre de Moraes, os dados também contrariaram expectativas de alguns especialistas, que previam congestionamentos nos períodos sem restrição. "Nós tivemos bons resultados no período entre os picos, o que mostra que os caminhoneiros estão respeitando o rodízio. Eles não ficam parados esperando o momento de rodar. Eles simplesmente não circulam no seu dia de rodízio", diz. Moraes também divulgou ontem um balanço das multas de automóveis no quadrilátero dos Jardins, onde houve mudanças nas vagas de estacionamento. Para dar mais fluidez ao trânsito, foram extintas 500 vagas de Zona Azul e passou a ser proibido o estacionamento em período integral em 15 vias. A nova regra passou a valer na segunda-feira. No primeiro dia, foram multados 109 veículos e na terça-feira, 166. Moraes afirma que não há como precisar a melhora na fluidez, pois a CET não faz levantamento dos índices de lentidão na região, mas diz ser "perceptível a melhora". "Na Augusta, por exemplo, os ônibus que faziam uma viagem em 50 minutos passaram a fazer em 42. Então imagina os carros, que não param", diz. CAÇAMBAS Os próximos alvos para melhorar a fluidez do trânsito são as caçambas instaladas de forma irregular nas ruas do quadrilátero dos Jardins. A Secretaria dos Transportes fechou um acordo com a de Serviços para usar os nove poliguinchos para remover as irregulares. Segundo dados utilizados pela CET, 40% das 29 mil caçambas estão irregulares por falta de cadastro e também estão colocadas em áreas impróprias. "O que não pode é a gente tirar vagas de estacionamento para dar fluidez e ficar uma caçamba aqui atrapalhando o trânsito", diz Moraes.