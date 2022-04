300 mil turistas devem visitar Gramado durante o feriado da Páscoa

Os atrativos da Páscoa em Gramado, na serra gaúcha, devem atrair um público de aproximadamente 300 mil visitantes após a flexibilização das normas sanitárias referentes à pandemia do coronavírus. A estimativa é da Associação da Indústria e Comércio de Chocolates Caseiros de Gramado (Achoco).

"O setor chocolateiro está otimista com a retomada do evento e o crescimento nas vendas deve atingir 20% em comparação com 2019. Infelizmente, viemos de duas Páscoas canceladas: a de 2020, onde foram perdidos cerca de 90% da produção devido à pandemia; e a de 2021, com a segunda onda em que o setor teve perdas em 70%. Foram dois anos muito difíceis exigindo diversas adaptações", lembrou o diretor executivo da Achoco, João Teixeira. Com 28 fábricas artesanais, Gramado deve produzir 600 toneladas de chocolate este ano.

O micro empresário gaúcho Fabiano Contini, 45 anos, trabalha com produção de chocolates em Gramado e revelou que no início da pandemia, em 2020, chegou a ter perdas de 50% na confecção dos doces. Já em 2021, os prejuízos foram menores, 20%, graças à divulgação e venda de seus produtos através das redes sociais, disse o proprietário da fábrica de chocolates Chococia.

O empresário Ezequiel Dias de Lima, 43 anos, afirma estar otimista em relação às vendas para este ano. "Em 2020 tivemos a pandemia que acabou atingindo nossos clientes. Cerca de 90% das nossas vendas foram canceladas nas semanas anteriores à Páscoa, mas agora estamos vendendo bem. Voltamos com o atendimento nas grandes empresas, no varejo e nas redes de supermercado. Tivemos um aumento de 40% nos negocios", ressaltou Ezequiel. A Páscoa é considerada a segunda data mais importante para o turismo na serra gaúcha, ficando atrás somente para o Natal.

Outras regiões do País também esperam aumento no número de turistas durante o feriado da Semana Santa em meio à queda de casos e mortes por covid-19. As seis cidades históricas de Minas Gerais que mantêm a tradição – Ouro Preto, Mariana, Congonhas, São João del Rei, Tiradentes e Sabará – devem receber, juntas, cerca de 150 mil visitantes. Em Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana de São Paulo, a prefeitura prevê a chegada de ao menos 50 mil peregrinos.