31 de dezembro de 1907

(Tókio) O ministro do exterior, negocia com o sr. O''''Brien, representante dos Estados Unidos, a limitação da emigração japoneza para a América do Norte. (Madrid) Zarpou do porto de Almeria um vapor francez conduzindo trezentas famílias de colonos hespanhóes que seguem para a Argentina. O sr. dr. Antonio Prado, prefeito municipal, vae entender-se com o sr. presidente do Estado sobre o alargamento da rua Annita Garibaldi, visto constar que o governo pretende mudar dalli o quartel do Corpo de Bombeiros, construindo nesse local o Palácio da Justiça.