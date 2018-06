31 de julho de 1908

A companhia Mogyana de estradas de ferro foi autorisada, por decreto de hontem, a abrir ao trafego publico o trecho inicial da linha de Monte Alegre a Soccorro, com 14 kilomentros de extensão, limitado pelas estações Monte Alegre e Visconde de Soutello, e comprehendendo a de Carlos Norberto, no kilometro 9. Ficam extensivas á nova linha as tarifas em vigor na rêde em trafego da Companhia, de concessão estadual, bem como as disposições do regulamento de transporte e de telegrapho electrico.