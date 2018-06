31 de maio de 1909 (Juiz de fora) No local denominado ''Chapéu das Uvas'' foi inaugurada hontem uma ponte metallica. (Roma) O senado approvou o relatório da respectiva commissão a favor do projecto que concede o direito de voto ás mulheres commerciantes e industriaes para eleger os conselhos das camaras de commercio. Esse representa um primeiro passo para a conquista do voto administrativo e político pelas mulheres profissionalistas. (Assumpção) Chegaram immigrantes allemães para trabalharem na construcção da estrada de ferro.