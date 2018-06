33 mil imóveis estão sem energia em Santa Catarina

Trinta e três mil imóveis no território catarinense continuam sem energia, segundo o último balanço divulgado nesta quarta-feira, 27, pela Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). Na região de Blumenau, uma das mais afetadas e com 27 mil imóveis sem luz, a distribuidora trabalha para recuperar o sistema de alta tensão atingido pelas enchentes e deslizamentos e normalizar 95% da rede até domingo, 30, se não houver novas chuvas. Funcionários da Celesc também trabalham em Luis Alves e Brusque, que está com 15% de sua área sem eletricidade. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva Empresária pára fábrica e dá gerador a hospital Mais de 60 mil casas continuam sem luz Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Segundo a empresa, na região de Itajaí, as cidades com mais danos na rede são Itajaí, Ilhota e Camboriú. Ao todo, chega a 3,6 mil o total de imóveis às escuras na região. Cinco caminhões foram mobilizados para consertar o sistema no Morro do Baú, considerado o ponto mais crítico em Ilhota. A Celesc alerta os moradores das áreas afetadas a manter distância das fiações danificadas, deixar os equipamentos elétricos que estejam sob água desligados e, se houver infiltração de água nas instalações, desligar todos os disjuntores.