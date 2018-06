380 km amarrado em balões Kent Couch, dono de um posto de gasolina em Bend, no Oregon (EUA), percorreu no sábado 380 km em nove horas e meia. Amarrado a 150 balões gigantes, voou até Cambridge, em Idaho. Ele levou uma arma de ar comprimido para estourar as bexigas, caso subisse demais, e garrafões de lastro. Em abril, o padre Adelir De Carli tentou o mesmo feito em Santa Catarina, mas caiu no mar.