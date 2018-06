4 de agosto de 1907 (Rio) O sr. Miguel Calmon, ministro da viação, resolveu reduzir de 20% as tabellas de tarifas sobre o café na Estrada de Ferro Central do Brasil. (Londres) Segundo The Financial fracassaram completamente as negociações entre o governo do Brasil e a casa Rothschild para o empréstimo de três milhões de libras destinados á continuação da execução do plano do governo paulista para a valorisação do café. (Londres) O governo cogita de conceder vantagens e favores às pessoas que quizerem construir na capital brasileira e em outras cidades grandes hotéis.