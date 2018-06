4 de dezembro de 1907

(Santos) A bordo do paquete Amazon chegou a esta cidade o escultor Mazza, que vem assistir ao assentamento da estátua de Braz Cubas, por elle executada. (Rio) O director da Repartição de Povoamento do Solo mandará vir 200 trabalhadores da Hespanha e 100 da Itália para serviços da Companhia de Mineração de S. João d''''El-Rei. (Porto Alegre) Foi festivamente inaugurada, no Rio Grande, a actual estação balneária, na afamada praia do Casseiro. Por todo o mez será publicada a reforma do ensino primário e normal do Estado de Santa Catharina.