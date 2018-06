4 de junho de 1909

Vae ser augmentada a illuminação a gaz na rua Cardoso de Almeida, nas Perdizes. A directoria da viação solicitou do sr. presidente da Companhia Paulista a remessa de desenhos das pontes do trecho de Bebedouro a Barretos e bem assim a communicação opportuna da conclusão de alguns serviços no referido trecho. (Washington) Consta que o governo vae pedir um credito ao parlamento para fazer construir estações especiaes para balões dirigíveis e aeroplanos em Washington, Nova York, Philadelphia, Chicago e Boston.