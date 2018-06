4 de novembro de 1907 (Rio) Parte amanhan para ahi o sr. A. Muira, secretario da legação do Japão, que vae assistir á assignatura do contrato da Companhia de Immigração Japoneza com o governo desse Estado para a colonisação de varias terras. Grande numero de allemães e inglezes estão sendo attrahidos para a província boliviana de Oruro, por motivo dos seus crescentes progressos. (Piracicaba) Começará hoje nesta cidade a construcção de uma linha telephonica, que ligará Piracicaba a muitas localidades do Estado.