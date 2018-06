4 em cada 5 patrões têm restrições a fumantes

Além de preservar a saúde e de reduzir os gastos no fim do mês, ficar longe do cigarro pode trazer uma outra vantagem: a simpatia do empregador quando se está disputando uma vaga de trabalho. Pesquisa da empresa Catho Online, com base em 16.207 entrevistas, revela que 83,2% dos presidentes e diretores de empresas têm restrições em contratar fumantes. "É uma opção muito razoável", garante a diretora do Ambulatório de Tabagismo do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo (Incor-USP), Jaqueline Sholz Issa. A médica observa que, ao fazer a opção por um profissional que não fuma, o empregador evita o absenteísmo, as frequentes interrupções que ocorrem quando o funcionário sai para fumar. "Sem falar na redução do constrangimento de o funcionário acender um cigarro em um local fechado, proibido." A expressiva rejeição dos empregadores é crescente. Em 2003, 44% dos presidentes e diretores diziam ter objeções em contratar fumantes. O resultado desse comportamento é evidente: ao longo dos anos, o número de funcionários que fumam diminuiu. A pesquisa mostra que, neste ano, 11,9% dos empregados entrevistados mantêm o vício. Um número bem menor do que o registrado em 1997, quando 19,7% fumavam. O trabalho mostra que, quanto maior a empresa, mais duras são as regras com relação ao cigarro. Nas que faturam menos de US$ 15 milhões anuais, 75% dos funcionários não têm permissão para fumar. Nas companhias que faturam mais de US$ 100 milhões, esse porcentual sobe para 79,5%. As multinacionais também têm uma restrição maior: 79,8% dos empregados não podem fumar na empresa, enquanto nas companhias nacionais, esse índice é de 76,1%. A pesquisa mostra, no entanto, que apesar de diretores e presidentes não permitirem a contratação de funcionários fumantes, muitas vezes eles mantêm esse hábito. De acordo com o trabalho, 18,5% dos fumantes das empresas estão entre presidentes, gerentes ou cargo equivalente. Em segundo lugar, vêm consultores independentes, com 17,7%. Estagiários são os que têm maior restrição: respondem por 7,7% dos fumantes.