4 morrem e 8 ficam feridos na madrugada Ontem, 4 pessoas morreram e 8 ficaram feridas em acidentes de trânsito na cidade de São Paulo. Um motoqueiro que trafegava às 10 horas pela Avenida José Pinheiro Borges, na zona oeste, colidiu com a mureta da via. De madrugada, o motorista de um caminhão que carregava blocos de concreto morreu ao bater em uma carreta na Marginal do Tietê. Outros dois mortos estavam em uma moto que bateu em um poste na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, zona oeste.