4 mortos em tiroteio na Tabajaras

Uma operação policial ontem na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, zona sul do Rio, deixou quatro acusados de tráfico mortos e dois feridos. Foram apreendidos um fuzil G 3, 13 pistolas, duas granadas e mais de mil munições. Dois homens foram detidos. O tiroteio levou pânico novamente aos bairros de Botafogo, Humaitá e Copacabana, uma semana após a tentativa de invasão à favela por criminosos da Rocinha. De acordo com o comandante do 19º Batalhão da PM de Copacabana, tenente-coronel Edson Almeida, a ação policial aconteceu após informes de que traficantes da favela estariam reunidos nas matas. Às 10h30, uma guarnição de 18 homens foi recebida a tiros. "Não é impossível que alguns traficantes ainda estejam escondidos nas matas. Continuaremos o cerco e as incursões diárias para localizá-los", disse Almeida. Após o confronto, a polícia prendeu um acusado de tráfico que tentava ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento de Botafogo com dois tiros. Minutos depois, outro homem ferido com um tiro na perna direita foi preso após se esconder na casa de um morador da favela. Todos os mortos e feridos ontem pertenceriam à quadrilha da Favela Santa Marta, em Botafogo, que atualmente ocupa a Ladeira dos Tabajaras. Liderados por Francisco Rafael Dias, o Mexicano, eles expulsaram os comparsas do Comando Vermelho que dominavam o tráfico na Tabajaras. Revoltados, os expulsos mudaram de quadrilha e se refugiaram na Rocinha, dominada pela facção criminosa Amigos dos Amigos. Em 21 de março, eles tentaram, sem sucesso, retomar a favela. Cinco deles foram mortos e três ainda estão desaparecidos. Moradores da favela estão descontentes com a violência na Ladeira dos Tabajaras. "Aqui sempre foi calmo. Agora, o preço dos imóveis caiu e ninguém mais consegue ter paz", lamentava a dona de um bar na entrada da favela. Encravada entre Copacabana e Botafogo, a favela cresce pela encosta do Morro de São João e está ligada pela Rua Euclydes da Rocha ao Morro dos Cabritos, que tem saídas para os bairros do Humaitá, Copacabana e Lagoa. Por conta dos vários acessos, um tiroteio no local pode ser ouvido em diversos bairros da zona sul. Ontem, vários pais foram buscar os filhos nos colégios tradicionais de Botafogo após os primeiros tiros, mas o comércio e as escolas permaneceram abertos.