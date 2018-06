40% de placas final 3 faltam à inspeção

Quatro em cada dez veículos com placas de final 3 não fizeram a inspeção veicular ambiental no prazo fixado pela Prefeitura, vencido no último dia 30. E as motos são as principais vilãs da baixa adesão ao programa municipal que regula emissão de poluentes. As inspeções para automotores com placas de final 4 terminam no fim deste mês. A vistoria é obrigatória somente para veículos registrados na capital. Têm de passar pela inspeção carros fabricados entre 2003 e 2008, toda a frota de motos e de veículos a diesel. No balanço divulgado ontem, dos 195.366 veículos com placas de final 3 esperados para o teste até o final de junho, 77.254 não se apresentaram para a inspeção e terão a documentação bloqueada no Detran. As motos, com 24% de adesão, mantiveram o índice dos meses anteriores e seguem como o grupo mais resistente ao programa e respondem por 42 mil dos 77 mil veículos com placa de final 3 que não fizeram o teste até o final do mês passado. Assim como os grupos de veículos com placas de finais 1 e 2, quem não fez a vistoria até a data-limite pode agendá-la na internet (www.controlar.com.br), mas está sujeito ao pagamento de multa de R$ 550, se flagrado trafegando na capital. Segundo a Prefeitura, foram flagrados 220 veículos que já deveriam ter feito o teste.