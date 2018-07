40 mil moradores de Guarulhos ficam sem água amanhã A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai substituir, nesta terça-feira, o medidor de vazão instalado no viaduto da Rodovia Ayrton Senna, no fim da Avenida Santos Dumont, em Guarulhos, região metropolitana da capital. Durante a realização dos serviços, das 7h às 17h, será interrompido o fornecimento de água para cerca de 40 mil moradores da cidade. A intervenção terá de ser feita, porque o primeiro medidor instalado, no dia 18 de outubro, apresentou defeito. O equipamento serve para medir a vazão de água que entra no município. Através dessa medição é definido o valor a ser pago pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Guarulhos à Sabesp, companhia da qual o SAAE compra 95% da água potável que distribui.