44 pessoas morreram em 8 Estados Os estragos causados pela chuva já afetaram mais de 911 mil pessoas em grande parte do País, sendo que 126 mil pessoas estão desabrigadas e outras 57 mil desalojadas. Os números foram divulgados na sexta-feira pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec). De acordo com informações das Defesas Civis estaduais, 320 municípios estão sofrendo com o grande volume de água em Estados: Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Amazonas, Pará,Pernambuco e Santa Catarina. O número de mortes chega a 44 em oito Estados: Ceará (12), Maranhão (9), Paraíba (2), Pernambuco (1), Bahia (7), Alagoas (4), Amazonas (8) e Santa Catarina (1). No Nordeste, o Ceará é o Estado que tem o maior número de municípios atingidos, 72. Na Região Norte, é o Amazonas, com 47. Em Santa Catarina, os danos causados pela chuva atingiram 10 municípios. Ontem, o nível do Rio Negro atingiu a cota de emergência, de 28,90 m. A marca é definida pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) como alerta às Defesas Civil municipal e estadual. A marca da maior cheia foi registrada em 1953, de 29,69 m. O problema da estiagem se intensifica no Sul. No Rio Grande do Sul, já são quase 200 os municípios em estado de emergência. Em Santa Catarina, são 108.