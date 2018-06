459 indultados já são considerados foragidos Das 72 unidades prisionais que concederam indulto de Dia dos Pais, no Estado de São Paulo, apenas 57 enviaram à Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) relatório final sobre o retorno dos beneficiados. Até o início da noite desta quinta-feira, 17, 459 não tinham voltado para seus presídios de origem e já são considerados foragidos. O balanço final será divulgado nesta sexta-feira. Em nota, a SAP informa que das 144 unidades prisionais de todo o Estado, apenas 72 liberaram sentenciados para a Saída Temporária do Dia dos Pais de 2006, o chamado indulto. O total de beneficiados ultrapassa 13 mil presos. Neste balanço parcial, baseado nos 57 relatórios enviados à secretaria, saíram 8.536 e retornaram, até as 17 horas desta quinta-feira, 8.077, o equivalente a 94,7%. O índice de foragidos, até o momento, é de 5,3%.