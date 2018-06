5 de abril de 1909 (Lima) Continua a grassar epidemicamente aqui e em varias localidades do interior, a peste bubônica. Já tinham sido fechadas as escolas por prevenção. (Berlim) A Allemanha e a Russia estão enviando todos os esforços para apressar o reconhecimento da independência da Bulgaria, por parte das grandes potencias. Espera-se que tudo se resolva. (Limeira) Deram-se inicio hontem aos trabalhos para o assentamento dos exgottos desta cidade, tendo sido esse trabalho começado nas immediações do quartel novo, no bairro da Cruz.