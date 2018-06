5 de janeiro de 1908 (Londres) A Tribune assegura que o presidente Roosevelt communicou ao governo do Japão que vetará a lei sobre a exclusão dos japonezes, na lei de immigração, caso o congresso a approve. Regressou da sua fazenda em Limeira o sr. Dr. Albuquerque Lins, candidato à presidência de Estado, no futuro quatriênio. Foi mantida na Estrada de Ferro Central do Brasil a taxa differencial de mil réis por sacco para o transporte de assucar destinado ao nosso Estado. O sr. Dr. Adolpho Lutz reassumio o cargo de director do Instituto Bactereológico.