5 de julho de 1909 Durante os seis primeiros mezes do anno corrente deram-se em Nova York 82 casos fataes de insolação. (Constantinopla) A Sublime Porta parece mais cordata na questão da ilha de Creta, mas insiste em enviar como as outras potencias européas um navio para estacionar nas águas da ilha. (Ribeirão Preto) Na fazenda do sr. tenente-coronel Antonio Pereira deve realisar-se a inauguração da sua nova machina de beneficiar café, de propriedade daquelle senhor. Festejando mais este melhoramento o sr. Furquim Pereira offerecerá um jantar aos seus amigos.