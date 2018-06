5 de junho de 1908

(Rio) A varíola continúa a grassar em Nictheroy, onde têm sido registrados novos casos daquella moléstia. D'' O Tempo, de Uberaba: Agita-se na zona do sul de Minas uma importantíssima questão: trata-se da construcção de 3 linhas férreas que partindo da ponta dos trilhos da Mogyana, vão ter a Muzambinho, Guaranesia, Monte Santo, Jacuhy e Passos. É esperado em Santos, no dia 14 do corrente, o engenheiro Lander, encarregado pela Brasilian Railway Construction dos trabalhos de estudo da estrada de ferro daquella cidade a Santo Antonio de Juquiá.