5 de junho de 1909

(Monte Santo) Inaugura-se no dia 27 do corrente a Santa Casa de Misericordia de Monte Santo, em Minas. A commissão promotora dos festejos enviou-nos um convite para assistirmos áquella inauguração. (Vienna) O Reichestag está discutindo um projecto auctorisando o governo a negociar tratados de commercio com vários paizes da America do Sul. (Vienna) O imperador Francisco José recebeu hontem, em audiência especial, a missão turca que veiu a esta capital communicar, officialmente, a ascenção de Mohamed V ao throno da Turquia.