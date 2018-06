5 de maio é último dia para transferir ou tirar título

.De acordo com os dados de março deste ano do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Brasil tem 133.249.485 de eleitores. O maior colégio eleitoral é São Paulo, com mais de 29 milhões de eleitores, seguido por Minas, com 14 milhões, e pelo Rio de Janeiro, com 11 milhões. O TSE não tem estatísticas parciais das transferências e entrada de novos eleitores, que só estarão disponíveis após 5 de maio.

Os números novos são divulgados no último dia de cada mês.

Para tirar o novo título e participar das eleições, o eleitor precisa procurar o cartório eleitoral mais perto de sua casa e levar documentos pessoais como RG e CIC, além de comprovante de endereço. A CNH e o novo modelo de passaporte não são aceitos por não terem dados de filiação.

Maiores informações no site www.tse.gov.br ou pelos telefones (61) 3316-3000 em Brasília e (11) 2858-2000, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo (site www.tre-sp.gov.br).