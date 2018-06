5 de março de 1908

(Petersburgo) Communicam de Tiffis que hoje foram arremessadas duas bombas de dynamite ao portão da escola municipal, no momento em que os alumnos cantavam o hymno nacional. (Roma) O governo adquiriu uma collecção de cartas de Mazzini e de Garibaldi e outros documentos do resurgimento, que serão conservados na bibliotheca Vittorio Emanuele. (Natal) A população do sertão está profundamente impressionada com a falta absoluta de chuva, prevendo a reproducção da secca de 1888, que foi uma das mais terríveis do século passado.