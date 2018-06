5 de março de 1909

Existem actualmente na Hospedaria da Ilha das Flores, no Rio, 458 immigrantes de ambos os sexos. (Santos) No próximo sabbado o Club XV inaugura em seu salão um cinematographo para divertimento das famílias dos sócios. (Santiago) No dia 10 será inaugurado uma linha de navegação rapida entre Valparaiso e Panamá. (Washington) O presidente eleito da Republica prestou compromisso na praça do Capitolio, perante os membros do Congresso e colossal multidão que o acclamou.