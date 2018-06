5 de novembro de 1907

(Santos) A intendência municipal iniciará amanhan o serviço de retirada dos gradis dos jardins públicos, sendo o primeiro a soffrer essa modificação o da praça José Bonifácio. (Rio) O presidente do Estado do Amazonas, dr. Constantino Nery, dirigiu ao dr. David Campista, o seguinte telegramma: ''''Peço attenção de v. exa. Para a grande baixa que está soffrendo o preço da borracha affectando assim os interesses do Estado e da União". (Pariz) Telegrapham de Tunis que alli occorreram nos últimos meses novos casos de peste bubônica.