5 de setembro de 1908

Ao que dizem de Roma para La Prensa está sendo desenvolvida naquella capital vehemente propaganda contra a emigração Italiana para o nosso paiz. (Washington) O governo americano emittirá um empréstimo de 25 millhões de dollars para as obras do canal do Panamá. (Campinas) Está inaugurada a linha de bondes, ligando a cidade ao Bosque dos Jequitibás, pela rua Antonio Cesarino. Está encarregado hoje do serviço de vaccinação contra a varíola na Directoria de Serviço Sanitário, das 11 às 5 horas da tarde, o inspector sanitário dr. Teixeira Mendes.