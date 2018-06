5 secretários de Serra também vão deixar o governo No governo paulista, também haverá forte mudança nos quadros da administração em razão do prazo de desincompatibilização. Secretários estaduais deixarão os cargos para disputar uma cadeira no Legislativo ou no Executivo estadual. Pelo menos cinco secretários do governo de José Serra (PSDB) seguirão o tucano e deixarão os postos até o 31.