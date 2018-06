500 mil pessoas ficam sem água nesta 3ªF em São Paulo Cerca de 500.000 pessoas ficam sem água nesta terça-feira, das 7h às 21h, em bairros da zona sul de São Paulo abastecidos pelos reservatórios de Vila Mascote e Americanópolis. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a interrupção é necessária para manutenção em parte do Sistema Guarapiranga, que atende 3 milhões de moradores. A normalização do fornecimento ocorrerá de forma gradual, após o término da manutenção. Ela deve ser lenta em bairros mais distantes e altos. A Sabesp recomenda que os moradores utilizem racionalmente a água armazenada nas caixas. Casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195. A ligação é gratuita. Entre os bairros afetados pela interrupção no abastecimento estão Vila Mascote, Aeroporto, Campo Belo, Vila Congonhas, Vila Carmem, Brooklin Paulista, Parque Jabaquara, Parque Colonial, Jardim Jabaquara, Jardim Monte Líbano, Jardim Miriam, Jardim Luso, Vila Clara, Sete Praias, Jardim Guacuri, Jardim Célia, Jardim Santa Lúcia, Cidade Ademar, Vila Elide, Vila Capela, Jardim Bom Clima, Jardim Lourdes, Jardim Cupecê, Vila Constância Vila Marari, Jardim Consórcio, Jardim Niterói, Jardim São Jorge Vila São Paulo, Vila Campo Grande, Jardim Brasley, Vila Inglesa Jardim Martini, Jardim Alva, Vila Joaniza.