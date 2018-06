6 de agosto de 1909

Seguiram para o Rio, afim de tomarem parte nos trabalhos do Congresso Medico, os srs. Dr. Vital Brasil e o pharmaceutico Bruno Rangel Pestana, director e ajudante do Instituto Serumtherapico do Butantan. (Rio) Telegrapham de Coritiba que foram alli distribuidos milhares de avisos indicando o dr. Assis Brasil á presidência da Republica. (Florianopolis) Chegaram pelo vapor allemão 2.400 barricas de cimento e o resto do material metallico para o abastecimento de água desta capital. O assentamento dos canos da linha adductora está adiantado.