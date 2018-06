6 de fevereiro de 1909

Pelo trem da Sorocabana embarca hoje para a sua propriedade agrícola em São Manuel do Paraiso o sr. dr. Olavo Egydio, secretario da fazenda. A Secretaria da Agricultura solicitou informações da companhia Mogyana a respeito da distancia a que ficará de Amparo o posto telegraphico que se projecta construir no ponto de ligação com a linha de Monte Alegre a Soccorro. (Bahia) Vae ser inaugurada a praça Coronel Araponga, antiga Lapinha. Inaugura-se hoje um cinematographo na rua de São Bento, 59.