6 de julho de 1909

(Berlim) Communicações aqui recebidas dizem que os cossacos russos, que se acham em Teheran para garantir as vidas e propriedades dos súbditos russos, aguardam a chegada de novos reforços, fornecidos pela guarnição de Baku. A Inglaterra fez já desembarcar tropas no sul da Persia, onde parece se desenrolam graves acontecimentos. (Petersburgo) Os jornaes desta capital inserem telegrammas de Tokio communicando que o governo do Japão resolvera prohibir a venda e circulação de todas as obras do escriptor russo conde de Tolstoi.