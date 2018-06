6 de maio de 1909

O sr. dr. Washington Luis, secretario da justiça e da segurança publica, visitou hontem, em companhia do sr. dr. Xavier de Toledo, o novo prédio, á rua José Bonifacio, onde vae ser installado o Tribunal de Justiça. O leiloeiro Albino de Moraes effectuará hoje, ás 11 horas e meia, na residência do sr. Otto Schloenback, á Alameda Eduardo Prado, importante leilão de rico mobiliário, sonoro piano, bella ornamentação, louças, crystaes e mais objectos constantes do catalogo que publicamos, e para o qual chamamos a attenção dos nossos leitores.