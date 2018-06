6 de setembro de 1909 Acha-se no Rio de Janeiro o sr. Frédéric Vallé, representante especial das Sociedades Cinematographicas Eclipse e Radios, de Pariz e Urban Tradin C., de Londres. O sr. Vallé, que viajou em todos os paizes do Oriente e Occidente, tendo apanhado os grandes episódios da guerra russo-japoneza para fitas cinematographicas, vem ao Brasil a serviço das referidas empresas photographar e cinematographar os pontos mais interessantes do Rio e de outras localidades.