6 morrem em colisão de perua com caminhonete Seis pessoas morreram numa colisão entre uma perua Kombi e uma caminhonete Fiat Strada, anteontem à noite, na Rodovia BR-116, na altura do km 460, região de Engenheiro Caldas, em Minas. A Fiat Strada saiu da pista e bateu de frente contra a Kombi, que transportava fiéis que retornavam para as residências após um culto religioso.