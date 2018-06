6 morrem em colisão e motorista foge Um acidente entre um automóvel Golf de Cerqueira (SC) e uma carreta frigorífica de Osasco (SP) provocou a morte de seis pessoas em Mato Grosso do Sul. A colisão ocorreu às 6h30 de ontem, na BR-163, em Coxim, norte de MS, quando o veículo de carga invadiu a pista contrária. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta estava em alta velocidade e passou por cima do Golf. O motorista da carreta arrancou o tacógrafo e fugiu sem ser identificado. Os seis ocupantes do carro morreram na hora.