66 escolas vão começar 2009 com três turnos A Prefeitura de São Paulo admitiu oficialmente ontem que manterá na rede municipal de ensino o chamado turno da fome, entre 11 e 15 horas, em 2009. Isso porque 66 escolas devem começar o ano com três turnos. No dia 25, após reportagem do Estado apontar que pelo menos 45 colégios teriam o "turno da fome", a Prefeitura contestou as informações de diretores e ressaltou que a construção de 208 escolas, até o início do ano letivo, acabaria com a necessidade dos três turnos.