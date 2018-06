7 de abril de 1909

(Londres) Os jornaes denunciam um agente de uma empresa norte-americana, o qual anda alliciando operários para envial-os ao Estado da Bahia. A imprensa aconselha os trabalhadores allemães a se não deixarem illudir pelo dito agente. (Pindamonhangaba) Graças a esforços do sr. dr. Benjamim Pinheiro, dedicado prefeito desta cidade, o jardim, ora construído no largo do Rosario, apresenta um aspecto elegante. Annuncio-Aluga-se um bom armazém situado no triangulo central. Trata-se á rua de S. Bento,51.