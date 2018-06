7 de julho de 1909

(Belgica) O rei Leopoldo e a princeza Clementina voltaram a Antuérpia para assistir ao final das festas para celebrar a annexação do Congo. (Turquia) Segundo telegrammas de Constantinopla para os jornaes de Vienna, os armênios ameaçam o governo ottomano de fechar as suas egrejas no caso do tribunal marcial não dar a trez jornaes armênios recentemente suspensos a necessária autorisação para continuarem a sua publicação. Os gregos, descontentes com o presidente da camara, ameaçariam egualmente com o encerramento das suas egrejas.