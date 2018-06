7 de junho de 1908 (Vienna) Na reunião da commissão de orçamentos o ministro do interior declarou que apresentará ao parlamento um projecto de lei de protecção aos emigrantes. (Madrid) O sr. Moret nega que os liberaes faltem ao accôrdo de combater o projecto sobre o terrorismo, apresentado pelo governo. (Roma) Caem chuvas abundantes no norte da Itália. Na Toscana melhoraram os campos. As outras regiões foram prejudicadas pela secca. A colheita de azeitonas, a vindima e a sagra do bicho de seda, em toda a parte, promettem ser abundantes.