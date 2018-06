7 de junho de 1909 (Sorocaba) Acaba de realisar-se, no largo da Matriz, o annunciado meeting de protesto contra a candidatura Hermes á presidência da republica. (Rio Grande) Será inaugurada no dia 20 do corrente, nesta cidade, a estatua á memória de Bento Gonçalves, presidente da Republica de Piratinim, trabalho do esculptor portugues Teixeira Lopes. (Antuerpia) Esteve muito brilhante a manifestação aqui realisada para festejar a annexação do Congo á Belgica. (Annuncio). Bronckite asthmatico e asthma: Xarope Anti-Asthmatico do Mendes.