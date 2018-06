7 de maio de 1909

A companhia de Navegação Aerea Zeppelin trata de estabelecer um serviço regular de dirigíveis entre Lucerna e Friedrichshaffen. (Mombassa) Communicam de Mombassa que o ex-presidente dos Estados Unidos, sr. Theodoro Roosevelt, actualmente em excursão naquellas regiões africanas, matou seis leões e seu filho matou um. (Pará) Sabe-se que os fabricantes de borracha nas regiões do Pará, Juruá e do Acre estão muito animados com a futura safra, que promette ser superior á actual em milhões de kilos.