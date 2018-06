7 de setembro de 1909

(Copenhague) O explorador Cook, em entrevista com um jornalista, declarou que na sua viagem ao Polo, utilisara-se de barracas de seda, devido á falta de forças e recursos para construir abrigos no meio do gelo.

(Santos) Prosseguem com muita actividade os trabalhos de collocação dos cabos conductores de electricidade, que atravessam o canal do porto desta cidade. Faltam apenas quatro cabos, que serão collocados nos dias 7 e 8 deste mez.

(Athenas) O rei Jorge da Grecia deu o seu consentimento para que o príncipe herdeiro se retire do exercito.