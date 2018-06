7 deputados estão com CNH suspensa

Pelo menos um terço dos 54 deputados estaduais do Paraná ultrapassou o limite de 20 pontos anuais na Carteira Nacional de Habilitação, estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e está com processo de suspensão aberto no Departamento de Trânsito do Paraná (Detran). Sete já tiveram o documento suspenso e outros 11 foram notificados, alguns com recurso protocolado. Entre eles estão quatro dos cinco integrantes da Comissão de Ética, que deve analisar processo de cassação do deputado Fernando Ribas Carli Filho (PSB), que soma 125 pontos, teve a CNH suspensa e é acusado de, ao dirigir embriagado e em alta velocidade, provocar a morte de dois jovens em Curitiba, no dia 7. O levantamento foi feito pelo jornal Folha de Londrina, que não teve acesso aos prontuários de 16 parlamentares. O presidente da Comissão de Ética, deputado Pedro Ivo Ilkiv (PT), tem 16 pontos na carteira, mas uma das multas é gravíssima, por transitar em velocidade superior a 25% à permitida em rodovia, o que acarreta suspensão do direito de dirigir. Ele disse que a multa é de 2003. No recurso, alega não ter visto placa que estabelecia velocidade de 40 quilômetros por hora. "Entendo que não me desabona para estar à frente da Comissão de Ética, mas se os familiares das vítimas entenderem que isso me desabona, ponho meu cargo à disposição", disse. O deputado Reinhold Stephanes Júnior (PMDB), também integrante da Comissão de Ética, ressaltou que os 55 pontos em sua carteira são a soma de todo o período em que tem a habilitação. No entanto, ele tem um processo de suspensão em andamento por atingir o limite de 20 pontos em 2006. Igualmente membro da comissão, o deputado Ademar Traiano (PSDB) tem 43 pontos. Segundo ele, as multas foram aplicadas quando funcionários dirigiam os carros. "Se a Mesa entender que é necessário o afastamento (da Comissão de Ética), não tem problema." O deputado Osmar Bertoldi (DEM) também não se sente impedido de analisar o processo. Ele igualmente creditou a funcionários seus 24 pontos. Único integrante da comissão a não ter pontos que levem à suspensão na carteira, o deputado Mauro Moraes (PMDB) disse que, enquanto houver possibilidade de recurso, os deputados não devem ser impedidos. Mesmo entendimento do presidente da Assembleia, deputado Nelson Justus (DEM), ele próprio com 41 pontos e em fase de recurso. "Ninguém cometeu algo que tire a condição de pertencer à comissão ou julgar." Elias Mattar Assad, advogado da família de Gilmar Yared, um dos mortos no acidente, que entrou com pedido de cassação de Carli Filho, acredita que as multas não influenciarão a decisão dos deputados. "É suicídio eleitoral eles não tomarem providência exemplar."