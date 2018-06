8 de abril de 1909

(Bello Horizonte) Após dezoito annos de interrupção da navegação a vapor no Rio das Velhas, começa hoje a navegar entre os portos da Senhora da Gloria, Santo Hippolito e Brejo, até á estação Beltrão ou Bocca da Matta, á margem da Estrada de Ferro Central, o primeiro rebocador a vapor da ''Empresa Industrial do Rio das Velhas" que alli explora madeiras. (Sofia) Reina grande agitação entre o povo, em virtude de estarem as potencias retardando o reconhecimento da independência da Bulgária.